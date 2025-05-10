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10 May 2025 11:43

Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilim: Hava sahaları kapatıldı

Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilim: Hava sahaları kapatıldı

Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan askeri gerilim, karşılıklı hava saldırılarına odaklanmış durumda. Bu gelişmeler, her iki ülkenin hava sahalarının neredeyse tamamen kapatılmasına neden oldu.

Hindistan hükümeti, Pakistan’ın son günlerde sınır bölgelerine yönelik düzenlediği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına yanıt olarak, ülke genelindeki 32 havalimanında uçuş faaliyetlerini 15 Mayıs’a kadar askıya aldığını duyurdu.

Times of India’ya göre, bu karar özellikle Pencap ve Racastan eyaletlerinde artan saldırılar üzerine alındı.

Jaisalmer, Pathankot ve Amritsar gibi şehirlerin İHA saldırılarının hedefi olduğu bildirildi.

Pakistan Sivil Havacılık Kurumu da bugün yaptığı açıklamada, ülkenin hava sahasının yerel saatle 03:15’ten 12:00’ye kadar tamamen kapalı olacağını ilan etti.

Bu gelişmeler, 22 Nisan’da Hindistan’ın Cammu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam’da gerçekleştirilen terör saldırısının ardından yaşandı.

Söz konusu saldırıda 25 Hintli turist ve 1 Nepalli vatandaş hayatını kaybetmişti.
 

News ID 1926767

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