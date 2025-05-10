Pakistan'dan Hindistan'a misilleme: Askeri operasyon başlatıldı

El-Meyadine göre, Pakistan resmî televizyonu, Hindistan’ın saldırılarına karşılık olarak bu ülkenin Hindistan’a yönelik askeri operasyon başlattığını duyurdu.

El-Meyadin muhabiri, Karaçi Havalimanı’nın acil durum talimatları doğrultusunda tahliye edildiğini bildirdi. Pakistan, bu operasyon kapsamında Hindistan topraklarında bazı hedefleri bombaladı.

Reuters da bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik saldırılarının hâlâ devam ettiğini aktardı.

Pakistan kaynakları, ülke ordusunun Hindistan’a ait 20’den fazla askeri hedefi vurduğunu belirtti.

Associated Press ise, Hindistan’ın kontrolü altındaki Keşmir’in çeşitli bölgelerinde şiddetli patlamaların meydana geldiğini ve bölgenin sarsıldığını bildirdi.