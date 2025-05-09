İran’dan Fox News’un yeni nükleer tesis iddiasına yalanlama

Amerikan merkezli Fox News televizyonu, İran’da 2011’den beri gizlice inşa edilen bir nükleer tesis keşfettiklerini iddia etti.

Haberde “Yay Tesisi” (Site al-Kashat) olarak anılan bu gizli merkezde, nükleer silah üretiminde kullanılan ve sivil amaçlı kullanımı bulunmayan trityum maddesinin üretildiği öne sürüldü.

İranlı yetkililer daha önce söz konusu tesisin bir kimyasal tesis olduğunu ve nükleer faaliyetlerle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nden, Amerikan televizyonu Fox News’un yeni nükleer tesis iddiasına yalanlama geldi.

Fox News tarafınan öne sürülen haberleri "uydurma" olarak nitelendiren İran’ın BM Temsilciliği, terör örgütü Halkın Mücahitleri Örgütü’ünü sahte bilgileri Batılı istihbarat servislerine sunmakla suçladı.

Temsilcilikten yapılan açıklamada, "Bu grup, itibar kazanmak amacıyla, ABD de dahil olmak üzere Batılı casus servislerine sözde istihbarat bilgileri sunuyor." denildi.

Erakçi, Fox News’un iddiasına yalanladı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi de Fox News’un yeni nükleer tesis iddiasını yalanladı.

Erakçi, ''İran ile ABD arasında dolaylı nükleer görüşmeler yeniden başlarken, sözde 'çok korkutucu uydu görüntüleri de yayınlanmaya başlandı.'' dedi.

Netanyahu'nun tüm uşaklarıyla Trump'ı etkilemeye çalıştığını belirten Erakçi, ''Netanyahu bu kez Saddam'ın uşaklarıyla (terör örgütü Halkın Mücahitleri) çalışıyor. Onların maaşları az olabilir, ancak sapkın bir grubu işe almak tam bir çaresizliğin göstergesidir." ifadesini kullandı.

İranlı yetkililer, defalarca Tahran'ın nükleer silah sahibi olma niyetinin bulunmadığı yönünde açıklamalar yapmıştır.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 2005'te nükleer silah üretme, depolama ve kullanımını yasaklayan bir fetva yayınlamıştı.