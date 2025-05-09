Yemen'den İsrail'e misilleme operasyonu (+video)

Gazze halkı ile direnişine destek vermek ve Siyonist rejimin suçlarına karşılık vermek amacıyla Yemen ordusunun İsrail karşıtı operasyonları devam ediyor.

Katar'ın El Cezire televizyonu, Yemen'den işgal altındaki topraklara balistik füzesi atıldığını duyurdu.

Haberde işgal altındaki Tel Aviv ile 200'den fazla noktada siren sesleri yükseldiği aktarıldı.

İsrail rejiminin hava savunma sistemleri füzeyi önlemeye çalışıyor.

Bu arada İsrail medyası, Kudüs bölgesi ve Tel Aviv'in doğusunda patlamalar yaşandığını bildirdi.

Yemen güçlerinin füze saldırısının ardından Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu.

Rejimin Kanal 14 televizyonu, ABD yapımı THAAD savunma sisteminin ikinci kez füzeyi engellemede başarısız olduğunu itiraf etti.