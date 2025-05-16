Yemen, Ben Gurion Havalimanı hipersonik balistik füzeyle vurdu

Yemen Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki Lod Havalimanı'nı (Ben Gurion) hipersonik balistik füze ile hedef aldıklarını duyurdu.

Açıklamaya göre, füze hedefini başarıyla vurdu, milyonlarca siyonist işgalcinin sığınaklara kaçmasına yol açtı ve havalimanında hava trafiği yaklaşık bir saat boyunca durdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'de devam eden soykırım, günlük katliamlar, kuşatma nedeniyle yaşanan açlık ve İslam dünyasının acizliği karşısında, bizler ve tüm özgür ümmet, büyük bir dinî, ahlaki ve insanî sorumluluk altındayız" denildi.

Bu kapsamda Yemen ordusunun hava ve deniz sahalarında uyguladığı kuşatmayı genişleteceği bildirildi.

Lod Havalimanı'na yönelik hava yasağının yanı sıra Kızıldeniz ve Umman Denizi'ndeki deniz trafiğine yönelik kısıtlamaların da süreceği belirtildi.