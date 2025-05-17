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17 May 2025 14:04

Sana Uluslararası Havalimanı resmen açıldı

Sana Uluslararası Havalimanı resmen açıldı

Yemen Havayolları’na ait bir uçağın Ürdün’den iniş yapmasıyla birlikte, Sana Uluslararası Havalimanı bu sabah resmen uluslararası uçuşlara açıldı.

Yemen Havayolları’na ait bir uçağın Ürdün’den iniş yapmasıyla birlikte, Sana Uluslararası Havalimanı bu sabah resmen uluslararası uçuşlara açıldı.

El-Mesire'ye göre, Ürdün’den kalkan ve 136 yolcu taşıyan Yemen Havayolları’na ait uçak, savaş nedeniyle kapalı kalan Sana Havalimanı’na ilk inişi gerçekleştirdi.

Bilindiği üzere bu havalimanı, 6 Mayıs’ta İsrail savaş uçaklarının saldırısına uğramış ve terminal binası, pist ve bazı uçaklar tahrip edilmişti.

Bu saldırı sonrası havalimanı 9 gün süreyle kapalı kalmıştı. Sana Havalimanı, Ensarullah’ın desteklediği Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerdeki tek aktif havalimanı olma özelliğini taşıyor. Daha önce Yemen ile Ürdün ve Mısır arasında günde 2 ila 4 uçuş gerçekleşiyordu.

News ID 1926960

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