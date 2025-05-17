Sana Uluslararası Havalimanı resmen açıldı

Yemen Havayolları’na ait bir uçağın Ürdün’den iniş yapmasıyla birlikte, Sana Uluslararası Havalimanı bu sabah resmen uluslararası uçuşlara açıldı.

El-Mesire'ye göre, Ürdün’den kalkan ve 136 yolcu taşıyan Yemen Havayolları’na ait uçak, savaş nedeniyle kapalı kalan Sana Havalimanı’na ilk inişi gerçekleştirdi.

Bilindiği üzere bu havalimanı, 6 Mayıs’ta İsrail savaş uçaklarının saldırısına uğramış ve terminal binası, pist ve bazı uçaklar tahrip edilmişti.

Bu saldırı sonrası havalimanı 9 gün süreyle kapalı kalmıştı. Sana Havalimanı, Ensarullah’ın desteklediği Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerdeki tek aktif havalimanı olma özelliğini taşıyor. Daha önce Yemen ile Ürdün ve Mısır arasında günde 2 ila 4 uçuş gerçekleşiyordu.