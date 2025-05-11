İran ile ABD arasında 4. tur görüşmeler başladı

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan görüşmelerin dördüncü turu başladı.

Daha önceki görüşmelerde olduğu gibi İran heyetine Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD heyetine ise Başkan Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık ediyor.

Maskat’a doğru yola çıkmadan önce İran devlet televizyonuna açıklamada bulunan Erakçi, “İran’ın net prensiplere dayanan, iyi bilinen yaklaşımları var. Pazar günkü görüşmede kararlı bir duruşa ulaşmayı umuyoruz” diye konuşmuştu.