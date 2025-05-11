Erakçi ve Ummanlı mevkidaşı, İran-ABD görüşmeleri öncesi buluştu

İran-ABD dolaylı müzakerelerinin dördüncü turuna katılmak üzere Umman'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Umman hükümetine, İran-ABD görüşmelerine ev sahipliği yapmanın yanı sıra aracılık yapma yönündeki önemli rolü nedeniyle teşekkür eden Bakan Erakçi İran'ın müzakerelerin en önemli yönlerine ilişkin görüşlerini ve bu konudaki ilkeli tutumlarını açıkladı.

Ülkesinin görüşmelerin kolaylaştırılması için her türlü yardımı sağlama kararlılığını vurgulayan Busaidi ise Erakçi'ye bu tur görüşmeler için öngörülen düzenlemeler ve hazırlıklar hakkında bilgi verdi.