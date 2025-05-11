İran'dan ''müzakere'' açıklaması: Zor ama verimliydi

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsmail Bekayi, ''İran ile ABD arasında yürütülen 4'üncü tur görüşmeler zordu ama verimli geçti'' dedi.

Maskat'ta yapılan görüşmelerin dördüncü turunun sona erdiğini belirten Bekayi, ''Görüşmelerin bir sonraki turunun yeri ve tarihi Umman tarafından duyurulacak.'' ifadesini kullandı.

İsmail Bekayi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise ''Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması uyarınca nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasına ilişkin yasal hakkımızı savunmak için çabalarımızı kararlıkla sürdüreceğiz.

İran, Nükleer programının barışçıl niteliği konusunda güvence sağlamak amacıyla diplomatik yolları sürdürmeye hazırdır.

Aynı zamanda İran halkına uzun süredir uygulanan gayri meşru ve insanlık dışı yaptırımların sona erdirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız." ifadelerine yer verildi.