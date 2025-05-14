Bahreyn Kralı’ndan İran-ABD görüşmelerine destek

Riyad’da bugün düzenlenen Fars Körfezi İşbirliği Konseyi toplantısında konuşan Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelere desteğini dile getirdi.

Kral Hamad, görüşmelerin başarılı olması halinde bunun bölgesel istikrarı güçlendireceğini ve Fars Körfezi kıyısındaki ülkelerinin refah düzeyini artıracağını belirtti. Son zamanlarda İran ile ABD arasında dördüncü tur dolaylı görüşmeler tamamlanmıştı.

Bu sürecin başarıya ulaşması için gösterilen çabaları takdir ettiğini ifade eden Bahreyn lideri, stratejik entegrasyonun güvenlik ve kalkınma yolunda temel bir unsur olduğunu vurguladı.

Kral Hamad, zirvenin bölge ülkeleri arasında sürdürülebilir işbirliğini, karşılıklı anlayışı ve barış dolu bir dünyanın inşasını destekleyecek yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni etti.