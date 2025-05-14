Erakçi: Müzakerelerin yeni turu için Umman'ın açıklamasını bekliyoruz

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “Umman’ın bir sonraki müzakere turunun zamanı ve yerini açıklamasını bekliyoruz. Bizim amacımız hala müzakereleri sürdürmek,” dedi.

Bakan Erakçi müzakerelerin çok zorlu geçtiğini ve uranyum zenginleştirme konusunun İran için temel ilkelerden biri olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan’daki İran karşıtı açıklamalarına da değinen Erakçi, “Maalesef Trump tarafından yanıltıcı bir bakış açısı dile getirildi. İran halkı özgür, bağımsız ve gelişmiş bir ülke olma yolunu seçmiştir. Ancak ABD baskılar, yaptırımlar ve askeri tehditlerle ülkemizin ilerlemesini engellemek istemektedir. Amerika ekonomik sorunlarımızın başlıca nedenidir ve bağımsız olmayan bir yönetim istiyor ki bu, İran halkının iradesiyle bağdaşmamaktadır,” ifadelerini kullandı.

Bakan Erakçi "Trump azami baskı politikası izliyor. İsrail'in bütün tehditlerini ve suçlarını görmezden geliyor ve İran'ı tehdit olarak gösteriyor. Gazze'de 60 bin kişiyi katleden, Lübnan'a, Yemen'e, Suriye'ye saldıran kim?" diye kaydett.

Katar ve Suudi Arabistan ziyaretinin İran-ABD müzakereleri kapsamında gerçekleştiğini belirten Erakçi, "Bölge ülkelerini müzakereler hakkında düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Bölgesel bir anlaşmanın sağlanmasını çok istiyoruz." açıklamasını yaptı.