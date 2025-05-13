Tahran’da “Andrey Stenin” Sergisi: İnsanların acı ve umutları karelere yansıyor

Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’ndan Seçkiler Sergisi, 12 Mayıs Pazartesi günü Tahran’da açıldı. Bu sergi bir hafta boyunca devam edecektir. Mehr Haber Ajansı ile işbirliği içinde düzenlenen bu sergi, dünya çapında genç fotoğrafçılardan seçilen fotoğraflardan oluşan bir koleksiyonu sunmaktadır. Fotoğraflar, çağdaş dünyanın gizli ve açık gerçeklerini yaratıcı bir bakış açısıyla anlatmaktadır.

Serginin konusu

Bu sergi, 2024 yılında düzenlenen Andrey Stenin (Savaş sırasında hayatını kaybeden Rus fotoğrafçı) Uluslararası Fotoğraf Yarışmasının ödüllü ve seçilen eserlerinden bir seçkiyi sergilemektedir. Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması, Rusya'da yalnızca haber fotoğrafçılığı alanında yetenekleri keşfetmeye yönelik düzenlenen en prestijli etkinliklerden biri haline gelmiştir. Aynı zamanda, profesyonel fotoğrafçılığın standartlarını destekleyip, dünya çapında belgesel fotoğrafçılığının kriterlerinin şekillenmesine katkı sağlamaktadır.

Bu yarışmanın 10. dönemine dünya genelinden 36 ülkeden 2 binden fazla fotoğraf gönderilmiştir. Uluslararası jüri heyeti, tanınmış medya uzmanları ve ünlü fotoğrafçılardan oluşarak, 30 genç fotoğrafçıyı seçmiştir. Bu yılın kazananları, Bangladeş, Birleşik Krallık, İspanya, Hindistan, İtalya, Çin, Myanmar, Rusya, Suriye ve Güney Afrika'dan gelmektedir.

Geçmiş yıllarda da bu yarışmada birkaç İranlı genç fotoğrafçı, üstün başarılar elde ederek isimlerini dünya çapında duyurmuşlardır.

Bu sergide sergilenen eserler, insanlık meseleleri, çevresel felaketler, çağdaş krizler, gezegenimizin güzellikleri ve dünyanın farklı köylerinde yaşayan halkların direnci, umudu ve dayanışmasını açık ve etkileyici bir şekilde yansıtmaktadır. Bu sergi, yalnızca yaratıcı belgesel fotoğraflarına bakma fırsatı sunmakla kalmaz, aynı zamanda etrafımızdaki dünya hakkında düşünmek ve tartışmak için bir zemin oluşturur

Bu sergi, Mehr Haber Ajansı ile işbirliği içinde düzenlenmektedir ve fotoğraf meraklılarına dünyaca ünlü genç fotoğrafçıların eserlerini Tahran'da görme fırsatı sunmaktadır.

İsanların acı ve umustları karelere yansıyor

Serginin açılışında Mehr Haber Ajansı CEO'su Muhammed Mehdi Rahmati ve Rusya'nın Tahran Maslahatgüzarı Rafael Gevorkian konuşmalar yaptı. Açılış törenine, çok sayıda fotoğrafsever de katıld.

Muhammed Mehdi Rahmati açılış töreninde yaptığı konuşmada sergi hakkında şu ifadelerde bulundu:

“Bugün açılışını yaptığımız sergi, yalnızca bir fotoğraf koleksiyonunun açılışı değil. Burada, insan deneyimlerine dair pencerelerin açıldığını görüyoruz; her bir kare, bazen acıyı, bazen umudu ama her zaman insanı anlatan yeni bir hikaye sunuyor.”

Rahmati ayrıca, “Bu etkinliği özel kılan şey, dünyanın dört bir yanından gelen genç fotoğrafçılara odaklanmasıdır. Genellikle fırsatlar büyük isimler arasında paylaşılırken, burada genç bir nesil, cesur, dikkatli ve cesur bakış açılarıyla zamanlarının nabzını resim diliyle anlatmayı başarmıştır.” dedi.

Mehr Haber Ajansı CEO’su konuşmasının devamında, Rus medya gruplarıyla artan işbirliğine de değinerek, "Bu sergi, bugün Tahran’da gaçıldı ancak kökleri, İran ve Rus medya kuruluşları arasında aralıksız olarak devam eden derin bir işbirliğine dayanmaktadır. Son yıllarda, Mehr Medya Grubu, Rossiya Segodnya, TASS Haber Ajansı ve TV BRICS gibi medya kuruluşlarıyla çok yakın ve yapıcı ilişkiler kurmuştur" ifadelerini kullandı.

İran-Rusya ilişkileri genişlemeli

Rusya'nın Tahran Maslahatgüzarı Rafael Gevorkian ise yaptığı konuşmada, İran ve Rusya fotoğrafçılık alanında tarihsel bir bağa sahip olduğunu vurgulayarak, "Biz komşuyduk, komşuyuz ve buna devam edeceğiz. Bu yüzden işbirliklerimiz her geçen gün daha derinleşmeli ve genişlemelidir" dedi.