Erakçi Tahran Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

İran Seyyid Abbas Erakçi, perşembe günü öğleden sonra 36. Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Bu ziyaret sırasında Erakçi'nin Japonya'da İran büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde yazdığı "İran Taiii" ve Etelaat Yayınları tarafından yayımlanan "Müzakerelerin Gücü" adlı iki yeni kitabını okurları için imzaladı.

İran’ın başkenti Tahran’da 36. Kez kapılarını açan Uluslararası Kitap Fuarı yine kitapseverlerin ilgi odağı oldu.

Her yıl İran’ın başkenti Tahran'da düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı bu sene 7 Mayıs’ta Tahran’daki İmam Humeyni Musallası'nda başladı. Bu organizasyon her gün sabah saat 10:00’dan akşam 21:00'e kadar ziyaretçileri ağırlamaktadır.