NYT: İran’dan Arap ülkelerine ortak nükleer proje teklifi

ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, isimsiz İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde, İran’ın Fars Körfezi kıyısındaki Arap ülkeleriyle ortak bir uranyum zenginleştirme projesi kurmayı teklif ettiğini yazdı.

Habere göre, bu öneri İran’ın nükleer programına yönelik ABD’nin itirazlarını aşma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

The Guardian gazetesi de bu haberi doğrulayarak, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile uranyum zenginleştirme konusunda işbirliği yapma teklifinde bulunduğunu aktardı. Gazeteye göre, İran bu işbirliğini, nükleer faaliyetlerinin barışçıl amaçlar taşıdığı yönünde Arap ülkelerinin güvenini kazanmak için önemli bir adım olarak görüyor.

The Guardian, bu önerinin, Fars Körfezi kıyısındaki ülkelerini İran’ın uranyum zenginleştirme kapasitesini koruma yönündeki tutumunu desteklemeye teşvik etme amacı taşıdığını da yazdı.

Ancak, şu ana kadar ne İran hükümeti ne de Fars Körfez'i ülkeleri bu iddialara ilişkin bir açıklama yapmamıştır.