İran’da tanıtılan "Fars Körfezi (Üçlü Adalar)" konulu atlasa kısa bir bakış

İran'da Ulusal Fars Körfezi Günü vesilesiyle "Fars Körfezi (Üçlü Adalar)" konulu atlas ilk kez 30 Nisan tarihinde tanıtıldı.

Define Müzeler Grubu (Mustazafan Vakfı) Halkla İlişkiler Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Fars Körfezi (Üçlü Adalar)" Atlası"nın, Define Müzeleri'nin koleksiyonlarından toplanan 27 tarihi haritadan oluşan bir eser olduğu belirtildi.

Bu haritaların belirgin özelliği, farklı yüzyıllarda önde gelen Avrupalı kartograflar tarafından hazırlanmış olmalarıdır. Ayrıca, bu atlasta yer alan en eski harita, 17. yüzyıla uzanmaktadır.

Define Müzeleri Kültürel Kurumu Genel Müdürü Hemidreza Süleymani, yeni tanıtılan bu atlasla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu atlas, hem Farsça hem de İngilizce olarak hazırlanmıştır. Sadece sanatsal ve tarihi bir eser değil, aynı zamanda bilimsel ve araştırma açısından da büyük öneme sahiptir. Haritalar, güvenilir görsel belgeler olarak, Avrupalıların farklı yüzyıllarda Fars Körfezi bölgesine bakış açısını yansıtmaktadır ve o dönemdeki yer isimleri, coğrafi konumlar ve ticaret ile siyasi etkileşimler hakkında değerli bilgiler sunabilir" dedi.

Birkaç açıdan atlasın önemine değinen Süleymani, "Birincisi, tarihsel belgeleme açısından; haritalar, bölgenin coğrafi ve siyasi dönüşümlerini zaman içinde görsel olarak belgeliyor. İkincisi, kimliğin korunması açısından; bu atlasın yayınlanması, Fars Körfezi'nin adı ve tarihi kimliğinin korunması adına önemli bir adımdır. Bu eser, Fars Körfezi'nin adının tarih boyunca dünya haritalarında güvenilir bir şekilde yer aldığını ve her zaman tarihi bir gerçeklik olarak kabul edildiğini gösteriyor. Üçüncüsü, halkın bilincinin artırılması açısından; bu tarihi haritalara erişim, halkın Fars Körfezi'nin tarihi ve coğrafyası hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve bu bölgenin dünya tarihi ve kültüründeki önemini daha iyi kavramalarına olanak tanıyacaktır" ifadelerinde bulundu.