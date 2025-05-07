İran'dan Fars Körfezi iddiasına yanıt

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanı Donlad Trump’ın Fars Körfezi’nin ismini değiştirmek istediği yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi.

ABD Kongre Kütüphanesi'nde bulunan Fars Körfezi'nin (Persian Gulf) bir fotoğrafını da paylaşan Erakçi, bu ismin insanlık tarihinde derin kökleri olduğunu belirterek, ''İran, Umman Denizi, Hint Okyanusu, Arap Denizi, Kızıldeniz gibi isimlerin kullanılmasına hiçbir zaman itiraz etmemiştir. Bu isimlerin kullanılması herhangi bir millete ait olduğu anlamına gelmez, aksine insanlığın ortak mirasına duyulan ortak saygıyı gösterir.’’ dedi.

''Fars Körfezi'nin tarihi isminin değiştirilmesi yönündeki siyasi amaçlar, İran ile halkına karşı düşmanca bir niyete işaret etmekmektedir’’ diyen Erakçi, bu tür girişimleri şiddetle kınadıklarını söyledi.

Bakan Erakçi, ''ABD Başkanı'nın, Fars Körfezi adının yüzyıllardır var olduğunu, tüm haritacılar ve uluslararası kuruluşlar tarafından tanındığını, hatta 1960'lı yılların sonuna kadar tüm bölge liderlerinin resmi yazışmalarında bu adı kullandığını bildiğinden eminim.’’ diye konuştu.

Associated Press'in iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Suudi Arabistan’a yapacağı ziyarette, Amerika Birleşik Devletleri’nin artık Persian Gulf (Fars Körfezi) yerine “Arap Körfezi” ya da “Arabistan Körfezi” adlarını kullanacağını açıklamayı planlıyor.