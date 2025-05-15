İran asla nükleer silah üretme yoluna gitmeyecektir

Endonezya'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 19'uncu Konferansı'na katılmak üzere bu ülkede bulunan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bazı Endonezyalı İslam alimleri ve üniversite düşünürleriyle bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Meclis Başkanı Galibaf bu görüşmede, İran ile ABD arasında dolaylı olarak yürütülen müzakere sürecine değinerek, “Onların (ABD) tüm müzakere çabalarının sebebi, İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer sanayi alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almasıdır. Onlar İran’ın uranyum zenginleştirme hakkı olmadığını düşünüyor, oysa bu milletimizin hakkıdır” dedi.

Galibaf, “Bugün en güçlü santrifüjler, yaratıcı İranlı gençler tarafından üretilmektedir. İran İslam Cumhuriyeti asla nükleer silah üretme yoluna gitmeyecektir, ancak bu ilmi tıp, çevre, tarım ve diğer alanlarda kullanmaktadır. Nükleer kapasiteden yararlanmak bizim hakkımızdır ve bu kapasiteyi ülke sanayisi için kullanıyoruz. Ayrıca bu kapasitenin tüm İslam dünyasına ait olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.