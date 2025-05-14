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14 May 2025 08:29

Meclis Başkanı Galibaf Endonezya'da

Meclis Başkanı Galibaf Endonezya'da

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Endonezya'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 19'uncu Konferansı'na katılmak üzere Cakarta'ya ulaştı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Endonezya'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 19'uncu Konferansı'na katılmak üzere Cakarta'ya ulaştı.

Galibaf Endonezyalı yetkililer tarafından resmi olarak karşılandı.

12-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen PUIC (İslam İşbirliği Parlamenterler Birliği) zirvesi, İslam ülkeleri arasında dayanışmanın arttırılması amacıyla kurulan İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT)’nın parlamento ayağını oluşturur. 

News ID 1926867

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