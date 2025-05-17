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17 May 2025 07:50

İran'ın nükleer programının hedefleri şeffaf ve barışçıldır

İran'ın nükleer programının hedefleri şeffaf ve barışçıldır

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı  İslami, "İran'ın nükleer programının tüm kapasiteleri, süreçleri ve hedefleri şeffaf ve barışçıldır ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tam denetimi altındadır" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran nükleer meselesine siyasi açıdan bakan düşmanların, İran'ın gelişmesini ve ilerlemesini engellemeye çalıştığını belirtti.

Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, "İran, savunma doktrininde nükleer silaha kesinlikle yönelmediğini defalarca dile getirmiştir. Yıllardır yapılan baskılara, tehditlere rağmen bu gerçekleşmedi." dedi.

İslami, "Kapasitemiz, süreçlerimiz ve hedeflerimiz şeffaf ve barışçıldır. İran'ın nükleer teknolojisi ülkenin ihtiyaçlarına hizmet ediyor ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın sürekli denetimi altındadır; hiçbir ülke İran gibi Ajans tarafından denetlenmemektedir." ifadesini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 2024 yılında 450'den fazla denetim gerçekleştirdiğini belirten İslami, "Denetimlerin yaklaşık yüzde 25'i İran tesislerinde gerçekleşti, oysa bizim kurulu kapasitemiz dünyadakinin yüzde 3'ü kadar" ifadelerinde bulundu.

News ID 1926950

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