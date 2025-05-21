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21 May 2025 13:12

Karabağ’da İran ile Azerbaycan ortak tatbikat düzenledi

Karabağ’da İran ile Azerbaycan ortak tatbikat düzenledi

İran Devrim Muhafızları ile Azerbaycan Ordusu Karabağ’da ortak tatbikat yaptı.

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News ID 1927073

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