https://tr.mehrnews.com/news/1927073/ 21 May 2025 13:12 News ID 1927073 Video Video 21 May 2025 13:12 Karabağ’da İran ile Azerbaycan ortak tatbikat düzenledi İran Devrim Muhafızları ile Azerbaycan Ordusu Karabağ’da ortak tatbikat yaptı. indir 11 MB News ID 1927073 کپی شد İlgili haberler İran-Azerbaycan işbirliği anlaşmaları hayata geçiriliyor Tahran’daki Azerbaycan Büyükelçiliği’ne saldıran şahsın idam cezası infaz edildi Azerbaycan'da fabrikada patlama: Yaralılar var İran ve Azerbaycan'dan transit yolların inşasının hızlandırılmasına vurgu Ekler İran Azerbaycan Cumhuriyeti Tatbikat Azerbaycan Karabağ
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