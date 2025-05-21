İran-Azerbaycan işbirliği anlaşmaları hayata geçiriliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Tahran Diyalog Forumu’na katılmak üzere İran’a yaptığı ziyaret kapsamında, İran Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Mehdi Senayi ile bir araya geldi.

Görüşmede Mehdi Senayi, İran Cumhurbaşkanı’nın yakın zamanda Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyarete atıfta bulunarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirtti. Senayi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın talimatıyla yapılan anlaşmaların ilgili kurumlarca takip edilmekte ve uygulama aşamasına geçilmiş olduğunu vurguladı.

İki ülke halkları arasındaki iletişimin önemine değinen Senayi, Azerbaycan’ın İran’a yönelik uçuşları artırma kararı ile bankacılık faaliyetlerinin genişletilmesini bu doğrultuda önemli adımlar olarak değerlendirdi ve kara sınırlarında da daha fazla açılım yaşanmasını umut ettiğini ifade etti.

Hikmet Hacıyev ise Tahran Diyalog Forumu’na katılmaktan ve burada konuşma yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hacıyev, İran Cumhurbaşkanı’nın Bakü’ye gerçekleştirdiği ziyareti ikili ilişkilerde yeni bir sayfa olarak nitelendirdi ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesi için gerekli talimatları verdiğini ve süreci büyük bir titizlikle takip ettiğini belirtti.