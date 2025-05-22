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22 May 2025 11:16

Hazar Denizi’nde işbirliği genişliyor: İran ve Azerbaycan görüştü

Hazar Denizi’nde işbirliği genişliyor: İran ve Azerbaycan görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin son durumu değerlendirildi. Taraflar, Hazar Denizi’nin çevresel korunması, Tahran Sözleşmesi’nin uygulanması ve bu sözleşmeye taraf ülkelerin 7. toplantısının İran’da düzenlenmesi konularında işbirliğini ele aldı.

Görüşmede ayrıca Hazar Denizi’ne ilişkin diğer bölgesel meseleler ve çevresel işbirliği alanları da masaya yatırıldı.

News ID 1927090

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