Tahran’daki Azerbaycan Büyükelçiliği’ne saldıran şahsın idam cezası infaz edildi

İran’ın başkenti Tahran’da Azerbaycan Cumhuriyeti’nin büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenleyen şahsın idam cezası infaz edildi.

İran Yargı Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak 2023 tarihinde sabah saatlerinde silahlı bir şahıs Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne saldırdı. Saldırıda Azerbaycan vatandaşı bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

Olayın hemen ardından Tahran Ceza Savcılığı olay yerine intikal etti ve yapılan ilk incelemelerde saldırganın kişisel nedenlerle bu saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlı ilk ifadesinde, eşiyle ilgili yaşadığı kişisel sorunlar nedeniyle büyükelçiliğe saldırdığını iddia etti. Saldırgan, eşinin büyükelçiliğe gittikten sonra eve dönmediğini ve onun burada saklandığını düşündüğünü belirtti. Bu nedenle kalaşnikof tüfeğiyle elçiliğe saldırdığını söyledi.

Tahran Ceza Savcılığı, saldırgan hakkında “yabancı bir ülke vatandaşını kasten öldürme”, “yasadışı silah ve mühimmat bulundurma”, ve “kamu düzenini bozma” gibi suçlardan en ağır cezayı talep etti.

Yargılama sürecinin ardından mahkeme, saldırgan için idam (kısas) cezası verdi. Karar İran Yüksek Mahkemesi tarafından da onaylandı ve ceza 21 Mayıs 2025 sabahı infaz edildi.