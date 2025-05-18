İran ve Azerbaycan'dan transit yolların inşasının hızlandırılmasına vurgu

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ahmediyan Ali Ekber Ahmediyan bugün akşam saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin tarihi bağları ve komşuluk ilişkilerinin, siyasi ve ekonomik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını gerektirdiğini belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ahmadiyan, İran Cumhurbaşkanı’nın son Bakü ziyaretine değinerek, Tahran’ın bu ziyarette yapılan anlaşmaların ve önceki mutabakatların uygulanmasını ciddi şekilde takip ettiğini söyledi.

Ekonomik ve ticari projelerin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Ahmadiyan, iki ülke arasındaki transit yolların inşasının hızlandırılmasının bir zorunluluk olduğunu belirterek, bu önemli projelerin en üst düzeyde takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise, İran Cumhurbaşkanı’nın Bakü ziyaretinin iki ülke arasında işbirliğinde yeni bir dönemi başlattığını ifade etti.

Tahran ve Bakü arasında imzalanan işbirliği belgelerine atıfta bulunan Hacıyev, iki ülke ilişkilerinin çeşitli alanlarda hareketlilik kazandığını ve bu sürecin devam edeceğini belirtti.

Hacıyev, İran üzerinden geçen güzergâhların ve transit yolların inşasının önemine vurgu yaparak, Bakü’nün ticaret, bankacılık ve ortak enerji alanlarında İran ile ilişkileri güçlendirme konusunda kararlı olduğunu ifade etti.