İran'dan ABD'ye tepki; diplomaside ciddi değilsiniz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran inşaat sektörüne karşıtı yeni yaptırım kararına ilişkin "Beşinci tur müzakerelerin arifesinde yeni ABD yaptırımları ülkenin diplomasideki ciddiyetsizliğinin bir işaretidir" dedi.

Bekayi sosyal medyadan paylaştığı mesaj şu şekilde:

"ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD yaptırımlarını inşaat sektörüne genişleterek, ABD'nin İran halkına yönelik uzun süredir devam eden düşmanca tutumu ve yasadışı zorlayıcı eylemlerinin tarihinde yeni bir rekora imza attı. Bu eylem kötüdür, yasadışıdır ve insanlık dışıdır.

Amerika'nın çok katmanlı yaptırımlarının tek amacı, her İran vatandaşını temel insan haklarından mahrum bırakmaktır ve bu nedenle insanlığa karşı suç olarak kabul edilmektedir.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının devam etmesi, İran halkının, Amerikalı politikacıların İran'ın gelişmesini ve ilerlemesini sabote etmek için hiçbir kötülükten kaçınmayacağına olan derin inancını teyit ediyor.

Beşinci tur müzakerelerin arifesinde yaşanan bu durum, ABD'nin diplomasi yolundaki kararlılığını ve ciddiyetini daha da sorgulatır niteliktedir.

Milletimiz, bu mantıksız kin ve nefret karşısında dimdik ve kararlı bir duruş sergilemekte kararlıdır."