Bekayi'den 5. tur müzakereler hakkında flaş açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi sosyal medya hesabından 5. tur müzakereler hakkında şunları söyledi:

İran milletinin haklarını ve yüce çıkarlarını korumakta kararlıyız.

Maskat'ta başlattığımız müzakereleri sürdürmek üzere Roma'ya vardık.

Hedefimiz ve bu hedefe ulaşmak için belirlenen çerçeve değişmeden, beşinci tur müzakerelere giriyoruz.

İran'ın nükleer programı, büyük zorluklarla elde ettiği başarıdan gurur duyan ve temsilcilerinin İran halkının hak ve çıkarlarını korumak için kararlı adımlar atmasını bekleyen bir milletin azmi, kararlılığı ve uzun vadeli direnişinin sonucudur."