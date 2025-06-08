İran'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Hazine Bakanlığı tarafından İran’la ticari ve bankacılık alanlarında işbirliği yaptıkları gerekçesiyle bazı gerçek ve tüzel kişilere yönelik yeni yaptırımlar uygulanmasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yeni yaptırımlar, halkımıza yönelik insanlık dışı ve başarısız maksimum baskı politikası çerçevesinde değerlendirilmektedir ve hem uluslararası hukuk ilkelerine aykırıdır hem de ABD'deki mevcut rejimin İran milletiyle süregelen ve derin düşmanlığının bir başka göstergesidir." dedi.

Bekayi, şüphesiz İran'a yönelik bu yaptırımların, her bir İran vatandaşına baskıyı artırmayı ve onları temel insan haklarından mahrum bırakmayı hedeflediğini; ancak buna rağmen, İran halkının ABD’nin baskılarına karşı meşru hak ve çıkarlarını savunma kararlılığını daha da pekiştirdiğini vurguladı.