İran: ABD yine yanlış hesaplamalar yapıyor

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı İran-Irak savaşı dönemimdeki (Kutsal Savunma Dönemi) Hürremşehr'ın Kurtuluşu münasebeti ile bir bildiri yayınladı.

Bildirinin bazı bölümleri şu şekilde:

"İran İslam Devrimi'nin şanlı tarihi, çeşitli boyutlarda ve inşa ve kalkınma alanlarında eşsiz onur, gurur ve olağanüstü başarılarla doludur. Bunlardan 8 yıllık Kutsal Savunma ve Hürremşehr'in kurtuluşu gibi parlak zaferler, yüzeyinde parlayan bir mücevher gibidir.

Dirençli Hürremşehr'in kurtuluşu, Devrim Muhafızları ve Hizbullah Ordusu'nun kahraman askerlerinin mücadelesi, cesareti ve fedakarlığı ve İmam Humeyni'nin bilge rehberliği ve liderliği altında İslam savaşçılarının komuta birliği, bütünlüğü, birliği ve kardeşliği altında halkın anlayışlı bir şekilde seferber edilmesiyle elde edilen ilahi bir zaferdir ve küresel kibir ve düşmanlara karşı kahraman İran milletinin kararlılığının, direnişinin ve zaferinin sembolüdür.

Küresel egemenlik ve kibir sistemi, bir komplo yoluyla, zayıf suçlu Saddam'ı, boyun eğmez ve gayretli İslamcı İran milletine karşı 8 yıllık bir savaşa zorladı; bu da onlar için yenilgi, aşağılanma ve onursuzluk, sevgili ülkemiz içinse onur ve gururla sonuçlandı.

Şimdi Amerika bir kez daha yanlış hesaplar yapıyor, bu ülkenin yalancı başkanı, bölgede varlığıyla dost ve kardeş İslam İran ülkelerini kışkırtmaktadır. Trump belki de ülkesinin ekonomik kaosunu ve birçok iç sorununu çözmek için uzun zamandır başarısızlığa uğrayan İranofobi yoluyla bu ülkelerin milyarlarca dolarlık devasa sermayelerini yağmalamaya çalışıyor. Ancak İslami İran'ın barışçıl ve onurlu iradesinin her zaman bölgenin güvenliği ve istikrarıyla uyumlu olduğunun, Amerika'nın bölgede yapacağı herhangi bir fitnenin Vietnam ve Afganistan gibi bir akıbetle sonuçlanacağının farkında değildir.

Utanmaz ve arsız Amerikan başkanı, gururlu bir İran'dan bahsetmeden önce, İslamî İran milletinin çeşitli sahalardaki kahramanlıklarla, destansı eylemleriyle, büyük ve görkemli harikalarıyla dolu tarihini, örneğin İslam Devrimi'ni, Kutsal Savunma'yı ve İran'ın 1 ve 2. Gerçek Vaat harekatını gözden geçirse, yanlış hesaplarının bir nebze olsun üstesinden gelebilir."