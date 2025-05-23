İran ile ABD arasında Roma'da yapılan beşinci tur görüşmeler sona erdi

İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan dolaylı görüşmelerin beşinci turu tamamlandı.

Daha önce Maskat ve Roma'da dört tur görüşme yapılmıştı.

Umman’ın arabuluculuğunda gerçekleşen beşinci müzakere turuna İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin yanı sıra, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve siyasi işler sorumlusu Mecid Taht Revançi, Dışişleri Bakanlığı Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de katıldı.