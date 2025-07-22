İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi, siyasi istişarelerde bulunmak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin iki üst düzey toplantısına katılmak üzere gittiği New York’ta, dün Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ile İran’ın BM Daimi Temsilciliği’nde bir araya geldi.

Görüşmede Garibabadi, Siyonist rejimin İran topraklarına yönelik son saldırgan saldırısına değinerek, bu rejimin “meşru müdafaa” iddiasını kesin bir dille reddetti; bu iddianın açık bir yalan, BM Şartı’na aykırı ve hiçbir hukuki ve uluslararası geçerliliği bulunmadığını vurguladı.

Garibabadi, işgal rejiminin bu saldırıda, aralarında çok sayıda sivilin bulunduğu yaklaşık yedi bin İran vatandaşının şehit olmasına ve yaralanmasına yol açarak, uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca, uluslararası toplumun bu suç teşkil eden eylemi geniş çapta kınadığına işaret ederek, ne yazık ki BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden bazılarının engellemeleri nedeniyle İsrail rejiminin İran topraklarına yönelik saldırısına en küçük bir tepki dahi veremediğini söyledi.

Görüşmenin devamında, Spoljaric Egger, İran’daki sivil şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek, İran ile ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Spoljaric Egger, ayrıca Kızılhaç ile İran Kızılayı arasındaki iyi ilişkilere değinerek, İran’a bazı ilaç ve gıda dışı yardımların gönderildiğini ifade etti.

Görüşmenin sonunda ise, İranlı üst düzey diplomat ikili işbirliğinin genişletilmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, bir sonraki görüşmenin Tahran’da yapılmasını temenni etti.