Erkaçi 5. tur müzakereler hakkında İtalyan mevkidaşını bilgilendirdi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi Antonio Tajani ile telefonda görüştü.

Erakçi 5. tur müzakereler hakkında İtalyan mevkidaşında bilgi verdi.

Ülkemizin Dışişleri Bakanı, İtalyan mevkidaşına Umman'la Roma'da bu tur görüşmeleri gerçekleştirme konusunda gösterdiği işbirliğinden dolayı teşekkür ederken, bugünkü müzakereleri profesyonel ve makul olarak nitelendirdi ve İran'ın ilkesel tutumlarının Amerikan tarafında daha net anlaşılmasıyla somut ilerleme sağlanabileceği umduğunu söyledi.

Görüşmede ayrıca Batı Asya bölgesindeki gelişmeler, özellikle işgal altındaki Filistin'de soykırımın devamı ele alınarak, katliamların durdurulması ve yerinden edilmiş insanlara yardım sağlanması için acilen harekete geçilmesinin gerekliliği vurgulandı.