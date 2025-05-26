Pezeşkiyan: Pakistan’la birçok meselede ortak görüşe sahibiz

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, Pakistan’ın İran İslam Cumhuriyeti için önemli bir komşu ülke olduğunu belirterek, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan ilişkilerin ortak kültürel ve medeniyet bağlarına dayandığını söyledi.

İki ülkenin birçok bölgesel, İslam dünyası ve uluslararası konular hakkında ortak görüşe sahip olduğunu belirten Pezeşkiyan, şunları kaydetti: "Pakistanlı kardeşlerimizle ortak toplantıda siyasi, ekonomik, kültürel ve uluslararası işbirliğinin genişlemesini ve daha önce imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesini vurguladık.

Pezeşkiyan, "İki ülkenin ortak sınırlarının terörist ve suç örgütlerinin faaliyetlerinden temizlenmesi gerektiğine inanıyoruz ve terörizimle mücadele konusuda kararlıyız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın komşu ülkelerle kalıcı güvenliği sağlamak ve dostane ilişkiler kurmak istediğini belirterek, "İran olarak Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Şahbaz Şerif'ten İran'ın nükleer programına destek

Başbakan Şerif de, Pakistan'ın İran'ın barışçıl nükleer enerji kullanma hakkını desteklediğini söyledi.