İranlı büyükelçiden Pezeşkiyan’ın Maskat ziyaretine dair açıklama

İran’ın Umman Büyükelçisi Musa Ferheng, İSNA’ya verdiği röportajda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın Maskat’a yapacağı ziyarete dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın bugün (27 Mayıs Salı) öğleden sonra siyasi ve ekonomik bir heyetin başında Maskat’a gideceğini belirten İranlı büyükelöi Ferheng, bu ziyaretin iki yıl önce Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ın Tahran’a yaptığı ziyaret ve şehit Reisi’nin Maskat’a yaptığı ziyaretin devamı niteliğinde olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan’ın Umman’a yapacağı ziyaretin siyasi ve ekonomik açıdan önemli bir dönemde gerçekleştiğini anlatan Ferheng, “Şu anda Umman, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde arabulucu bir rol oynamaktadır ve bu da Umman dış politikasına özel bir dikkat çekmektedir. Ekonomik açıdan da son yıllarda iki ülke ilişkileri büyük bir ivme kazanmıştır,” dedi.

En az 14 işbirliği belgesi imzalanacak

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Umman ziyareti sırasında siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda iki ülke yetkilileri arasında en az 14 işbirliği belgesi imzalanacağını belirten İran’ın Maskat Büyükelçisi Ferheng, bunlardan en önemlisinin uzun vadeli siyasi işbirliği belgesi olduğunu ve bu belgenin iki ülkenin gelecekteki işbirliği perspektifini ortaya koyduğunu söyledi.

Ferheni, yapılan planlamaya göre, bu ziyaret kapsamında dört ila beş önemli işbirliği anlaşması ve 10 uygulama protokolü ile mutabakat zaptının imzalanacağını aktardı.

İran’ın Umman Büyükelçisi ayrıca, “Sayın Cumhurbaşkanı, bu iki günlük ziyarette Umman Sultanı ile görüşmeler yapacak. Umman Dışişleri Bakanı ve diğer yetkililer de Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Ayrıca, bu seyahat sırasında Umman'da yaşayan bazı İranlılarla da görüşmeler gerçekleşecek,” dedi.

Ferheng ayrıca, “Bu ziyarette, iki ülkenin tüccarları ve ticaret odalarının katılımıyla Maskat’ta, Cumhurbaşkanının da katılacağı bir ticaret forumu düzenlenecek,” diyerek, iki ülke yetkilileri arasında çeşitli alanlarda kapsamlı görüşmeler yapılacağını ve Cumhurbaşkanına eşlik eden bakanların, Ummanlı mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunacağını belirtti.

Ferheng, açıklamasının devamında, “Yaklaşık 10 yıl önce İran ile Umman arasındaki ticaret hacmi 200 milyon dolar civarındaydı, ancak son 10 yılda bu rakam 2.5 milyar dolara ulaştı. Aslında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde istikrarlı bir artış süreci yaşadık. Bölgede ciddi bir ticari rekabet olmasına rağmen ve İran’ın bazı diğer bölge ülkeleriyle daha köklü ekonomik ilişkileri bulunmasına karşın, bu ticari ilişkilerin Umman’a kaydırılması zaman alacaktır,” ifadelerini kullandı.