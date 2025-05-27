Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Umman'a gitti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Umman Sultanı'nın daveti üzerine üst düzey bir heyetin başında bugün Maskat'a doğru yola çıktı.

Dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve taraflar arasındaki ikili işbirliğinin arttırılması, cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Maskat ziyaretinin hedefleri arasındadır.

Pezeşkiyan Maskat ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Bu ziyareti Umman Sultanı Meysem bin Tarık’ın daveti üzerine gerçekleştiriyoruz. Bu ziyarette, İslam Devrimi Lideri'nin genel politikaları doğrultusunda ve yapılan çabalarla, hedefimiz komşularımızla mümkün olan en iyi ilişkileri kurmak ve bilimsel, ekonomik ve ticari tüm alanlarda işbirliği yapmaktır." dedi

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, bölgedeki barış meseleleri ile Gazze ve Filistin’deki olayların ele alınacağını belirtti.

Pezeşkiyan, bölge ülkelerinin el ele vererek Siyonist rejimin vahşetlerine karşı durması gerektiğini vurgulayarak, “Hiçbir aklı başında insan ve uyanık vicdana sahip biri, Siyonistlerin bu tür vahşi davranışlarını kabul etmez ve buna tahammül etmez. Birlik içinde olarak, bu konunun uluslararası kuruluşlar nezdinde takip edilmesi ve itiraz edilmesi sürecini sürdürebilmeliyiz.” ifadelerinde bulundu.

Pezeşkiyan, İran ile Umman arasındaki 2 milyar 300 milyon dolarlık ticari ilişkilere dikkat çekerek, “İran ile Umman arasındaki ilişkiler her geçen gün artıyor. Bu ziyarette, ulaşım ve deniz taşımacılığı, ticaret, bilimsel, teknolojik ve endüstriyel konular, eyalet valiliklerinin bölgeyle ilişkileri ve yatırımcılarla ilişkiler gibi çeşitli konularda görüşmeler yapılması planlanıyor. Daha önce yapılan koordinasyonlar doğrultusunda ilişkilerimizi daha da derinleştirerek daha kolay ve sürekli hale getireceğiz.” açıklamasında bulundu.