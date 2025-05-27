Pezeşkiyan Ermenistan’ı ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen ikinci uluslararası "Erivan Diyaloğu-2025" konferansı sırasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın Ermenistan ziyaretinin gündemde olduğunu söyledi.

Hatibzade, “Şu anda Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Erivan ziyareti planlanıyor. İki başkent arasında siyasi istişareler yürütülüyor. Ekonomik alandaki ilişkiler de çok yüksek düzeyde. Taşımacılıkta sıfır vergi oranının uygulanmasıyla ekonomik işbirliğinde sıçrama yaşanacak” dedi.

İranlı yetkili ayrıca, yeni teknolojiler, turizm, kültür ve halklar arası bağların da sürekli geliştiğini ifade etti.