Türkiye ve Mısır ile turizm işbirliği İran'ın gündeminde

İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanı Salihi Emiri, Mısır ve Türkiye ile turizm alanında önemli gelişmeler yaşandığını duyurdu.

Mısır’a gerçekleştirdiği ziyarette olumlu ve ciddi görüşmeler yaptıklarını belirten Salihi Emiri, işbirliği için uygun zeminlerin oluşturulduğunu ifade etti.

Bakan Salihi Emiri, karşılıklı turizm hareketliliğinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü, hem Mısırlı turistlerin İran’ın farklı şehirlerine hem de İranlı turistlerin Kahire ve diğer Mısır noktalarına seyahat etmelerinin hedeflendiğini vurguladı.

Türkiye ile turizm alanındaki ilişkiler hakkında da bilgi veren İranlı bakan, son iki hafta içinde Türkiye Turizm Bakanı ile iki toplantı gerçekleştirdiklerini ve turizm ilişkilerini geliştirmek için anlaşmalar sağlandığını belirtti.

Salihi Emiri, 24-25 Temmuz tarihlerinde Tahran’da düzenlenecek büyük turizm etkinliğinde birçok ülkenin turizm bakanlarının İran’a geleceğini, bu toplantının İran’ın komşu ülkeler ve Kafkasya ile turizm ilişkilerini güçlendirmek için fırsat sunduğunu vurguladı.

Şu anda İran’dan yılda yaklaşık 3.5 milyon turistin Türkiye’ye seyahat ettiğini, ancak Türkiye’den İran’a gelen turist sayısının bir milyonun altında olduğunu kaydeden Salihi Emiri, bu sayının artırılması için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Bakan, Türk tarafının da ilişkilerin gelişmesinden yana olduğunu ve yaklaşan Tahran zirvesine katılım göstereceğini ekledi.

Salihi Emiri ayrıca Vatikan ziyareti kapsamında Roma’da Papa’nın göreve başlaması törenine katıldığını ve Vatikan yetkilileriyle olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.