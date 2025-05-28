Mescid-i Nebevî: Bir ümmetin merhamet sofrası

Gece ya da gündüz fark etmeksizin, Mescid-i Nebevî'ye hangi saatte yolunuz düşerse düşsün, mutlaka bir ikram sahnesine şahit olursunuz. Bu yardımların bir kısmı hayır kurumları tarafından yapılmakla birlikte, en tatlı ve etkileyici olanı bizzat hacılar tarafından gerçekleştiriliyor.

Zilhicce ayına yaklaştıkça, Medine’ye gelen ziyaretçilerin sayısı da artıyor. Bu ziyaretçiler, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’i (s.a.v) ziyaret etmek ve ondan hac için izin almak amacıyla bu kutsal şehre geliyorlar. Bu yoğun ve coşkulu varlık, Peygamber Şehri Medine’nin güzelliklerine güzellik katmakta, Mescid-i Nebevî ve çevresi adeta müslümanların kardeşlik ve merhamet dolu görüntüleriyle süslenmiş durumda.

Bu güzelliklerden biri de şehir genelinde, özellikle Mescid-i Nebevî'ye çıkan caddelerde yapılan su, ekmek, hurma ve benzeri gıda dağıtımları. Bu günlerde günün her saatinde yola çıktığınızda, elinde su şişesi, hurma kutusu ya da meyve suyu paketi taşıyan hacıların dağıttığı ikramlara tanıklık edebilirsiniz. Bazıları hayır kurumlarının çalışmalarıyla organize edilse de, bu sahnenin en içten ve dokunaklı kısmı, sıradan ziyaretçilerin gönülden gerçekleştirdiği ikramlardır.

Bu yüzden, Mescid-i Nebevî'ye açılan kapılardan birinin yakınında, bir Afrikalı, Pakistanlı, Türk ya da Endonezyalı hacıdan bir hurma tanesi, bir şişe su ya da bir meyve suyu almak hiç şaşırtıcı değil.

O an gözlerinizi kapatabilir, kendinizi babanızın evindeki sofraya oturmuş gibi hissedebilirsiniz. Hz. Muhammed'in (s.a.v) cömert sofrasında ağırlanıyorsunuz adeta. Ne mutlu size!