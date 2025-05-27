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27 May 2025 16:07

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Umman'da

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Umman'da

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, resmî ziyaret kapsamında Umman'ın başkenti Maskat'a gitti.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ı taşıyan uçak Umman'ın başkenti Maskat'a indi.

Pezeşkiyan'ı havalimanında Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaydi karşıladı.

Pezeşkiyan Maskat ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Bu ziyareti Umman Sultanı Meysem bin Tarık’ın daveti üzerine gerçekleştiriyoruz. Bu ziyarette, İslam Devrimi Lideri'nin genel politikaları doğrultusunda ve yapılan çabalarla, hedefimiz komşularımızla mümkün olan en iyi ilişkileri kurmak ve bilimsel, ekonomik ve ticari tüm alanlarda işbirliği yapmaktır." dedi

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, bölgedeki barış meseleleri ile Gazze ve Filistin’deki olayların ele alınacağını belirtti.

News ID 1927236

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