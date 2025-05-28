İran ve Umman ortak anma pulu tanıtıldı

İran ile Umman arasındaki işbirliğini simgeleyen anma pulu, iki ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla Maskat’ta düzenlenen törenle tanıtıldı.

Tören sırasında İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad el-Busaidi, bu özel pulu birlikte tanıttılar. Pul, İran ve Umman arasındaki derin kültürel ve tarihi bağları, iyi komşuluk ve ortak mirasa olan bağlılığı yansıtmaktadır.

Pulun tasarımı, iki ülkenin mimari ve kültürel sembolleriyle görsel bir uyumu temsil ediyor: Muskat’taki Sultan Kabus Camii hurma ağaçlarıyla çevriliyken, İran’ın güneyindeki tarihi Bestek Camii ise servi ağaçlarıyla betimleniyor. Tasarımın merkezinde ise İran’ın Horasan bölgesinde elde dokunmuş ve Sultan Kabus Camii halısından ilham alınarak hazırlanan zarif desenli bir İran halısı yer alıyor.

İki ülke, bu ortak sanat çalışmasıyla, kültürel diplomasi ve posta hizmetleri alanındaki işbirliklerini daha da artırma kararlılıklarını vurguladılar.