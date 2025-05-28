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28 May 2025 09:41

İran'dan Venezuela'ya tebrik mesajı

İran'dan Venezuela'ya tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı, Venezuela halkı ve hükümetini huzur içinde gerçekleşen yerel seçimler nedeniyle tebrik etti.

İran Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformunda yayınladığı mesajda, Venezuela halkı ve hükümetini, parlamento, valilik ve yerel meclis seçimlerinin barışçıl bir ortamda ve 1400’den fazla uluslararası gözlemcinin katılımıyla gerçekleşmesinden dolayı tebrik etti.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Parlamento, valilik ve yerel meclis seçimlerinin huzurlu bir atmosferde ve 1400’den fazla uluslararası gözlemcinin katılımıyla gerçekleşmesini Venezuela halkı ve Bolivarcı hükümetine içtenlikle tebrik ederiz. Venezuela halkı bu seçimle siyasi kaderlerine katılım konusunda bir kez daha iradesini ortaya koymuştur.”

İran'dan Venezuela'ya tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı, Venezuela halkına ve seçilen temsilcilerine başarılar ve refah diledi.

News ID 1927245

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