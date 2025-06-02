Özgürlük Filosu yardım gemisi İtalya'dan Gazze'ye doğru yola çıktı

Özgürlük Filosu Koalisyonu, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı kırma amaçlı yeni bir insani misyon kapsamında bir yardım gemisinin İtalya'nın Katanya limanından Gazze'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

Koalisyon, Madeleine adlı geminin "sınırlı ancak sembolik miktarda" insani yardım taşıdığını ve aralarında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg ile İrlandalı aktör Liam Cunningham'ın da bulunduğu çok sayıda gönüllünün bu yolculuğa katıldığını belirtt.

Ablukaya karşı sembolik meydan okuma

Özgürlük Filosu Koalisyonu yaptığı açıklamada, bu yolculuğun "sadece bir hayır işi değil, aynı zamanda yasa dışı İsrail ablukasına ve artan savaş suçlarına karşı doğrudan ve barışçıl bir meydan okuma" olduğunu vurguladı.

Bu gelişme, Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket yaşanabileceği yönündeki uyarılarının ortasında geldi. BM, Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana bölgedeki durumun "en kötü aşamasına" ulaştığını ifade etmişti.

Önceki yardım gemisine İsrail'den İHA'lı saldırı

Bu son girişim, geçen ayın başlarında Conscience/Küresel Vicdan adlı bir geminin Malta kara suları yakınlarında iki insansız hava aracıyla İsrail saldırısına uğraması ve önceki bir yardım misyonunun engellenmesi sonrasında gerçekleşti.

Thunberg: Pes ettiğimiz an insanlığımızı kaybederiz

Geminin hareketinden önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Greta Thunberg, "Zorluklar ne olursa olsun, denemeye devam etmeliyiz... Denemeyi bıraktığımız an, insanlığımızı kaybettiğimiz andır," dedi.

Thunberg, sözlerine şöyle devam etti: "Bu görevin tehlikesi ne olursa olsun, dünyanın Gazze'deki masum canların maruz kaldığı soykırım karşısındaki sessizliğinin tehlikesiyle kıyaslanamaz."

Kaynak: Yakın Doğu Haber