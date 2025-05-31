İtalya’dan Siyonist rejim kabinesine boykot

El-Cezire’ye göre, Abuoli bölgesinden yapılan açıklamada, Gazze’deki savunmasız Filistinlilere yönelik “soykırım” nedeniyle Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kabinesiyle her türlü resmi bağın kesildiği bildirildi.

Açıklamada, “Netanyahu kabinesinin ve Gazze’deki soykırımı destekleyen kişilerin temsil ettiği her türlü kurum ve şahısla bölgedeki tüm kurumların, çalışanların ve şirketlerin ilişkisi sonlandırılmıştır” denildi.

Bu açıklama, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin dün yaptığı çıkışı takip etti. Tajani, İsrail’in Filistinlileri Gazze’den zorla çıkarmayı amaçlayan planlarına karşı olduklarını vurgulayarak, “Gazze’den Filistinlilerin zorla çıkarılmasına karşıyız. Tel Aviv’in bu çatışmalara çözüm olarak sunduğu bu yaklaşımı kabul etmiyoruz” dedi.