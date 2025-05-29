Ensarullah liderinden Siyonistlerin Gazze’ye yardım planına tepki

Arap medyasına göre, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi, bugün yaptığı açıklamada, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. El-Husi, Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılara ilişkin “Siyonist düşman 20 ayı aşkın süredir, yani 600 günden fazla bir zamandır Gazze Şeridi’nde yıkıcı bir savaş yürütüyor. Ancak Filistin halkının yaşadığı musibet bu son savaşla sınırlı değildir. Filistinlilerin çektiği acılar 77 yıldır devam etmektedir” dedi.

Filistin halkının yaşadığı trajedinin sadece birkaç gün ya da birkaç haftalık bir kriz olarak görülmemesi gerektiğini belirten el-Husi, bu meselenin tarihsel bir boyuta sahip olduğunu ve direniş ekseninin bu zulme karşı mücadelesinin meşru ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Yemen'in Filistin halkına desteğini yineleyen Abdülmelik el-Husi, Siyonist karşıtı operasyonların artacağını söyledi.

Sözde insani yardım planına tepki

Ensarullah lideri, ABD ile İsrail'in kurduğu sözde Gazze'ye İnsani Yardım Vakfı hakkında, ''Siyonistlerin yeni yardım mekanizması, Gazze Şeridi'nde sistematik aç bırakma politikasını sürdürmeyi amaçlayan aldatıcı ve gülünç bir plandır.'' diye konuştu.

Siyonist aktivistler de, ABD ve İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı üzerinden kurulan sözde insani yardım dağıtım mekanizmasının amacının "etnik temizlik" planını sürdürmek olduğuna inanıyor.

Gazze'ye İnsani Yardım Vakfı, İngilizce "Gaza Humanitarian Foundation" adıyla biliniyor. Bu yılın şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde "kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu açıklanan vakfın amacının Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak ve bölgenin Hamas'ın eline geçmesini engellemek olduğunu iddia etmişti.