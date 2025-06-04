Umman Sultanı'ndan Pezeşkiyan'a bayram telefonu

Arap medyasına göre Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ile yaptığı telefon görüşmesinde İran hükümeti ve halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın iki ülke halkları ile tüm İslam âlemine hayır, bereket ve refah getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, 27 Mayıs'ta Maskat'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Umman ile işbirliğini tüm alanlarda geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, iki ülke arasında ticaretin kolaylaştırılması, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.