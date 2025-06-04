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4 Haz 2025 13:38

Umman Sultanı'ndan Pezeşkiyan'a bayram telefonu

Umman Sultanı'ndan Pezeşkiyan'a bayram telefonu

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramı vesilesiyle telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Arap medyasına göre Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ile yaptığı telefon görüşmesinde İran hükümeti ve halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın iki ülke halkları ile tüm İslam âlemine hayır, bereket ve refah getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, 27 Mayıs'ta Maskat'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Umman ile işbirliğini tüm alanlarda geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, iki ülke arasında ticaretin kolaylaştırılması, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

News ID 1927429

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