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5 Haz 2025 15:40

Paşinyan’dan Erdoğan’a bayram telefonu

Paşinyan’dan Erdoğan’a bayram telefonu

Kurban Bayramı dolayısıyla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak bayramını tebrik etti.

Türkiye İletişim Başkanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bayram dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradığını duyurdu.

Görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgede kapsamlı normalleşmenin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışçıl müzakerelerin önemine dikkat çekerek, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türk Halkının Kurban Bayramı’nı da kutladı.

Kaynak: TRT Haber

News ID 1927456

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