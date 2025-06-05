Neçirvan Barzani'den Ayetullah Hamanei’ye Kurban Bayramı tebriği

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Kurban Bayramı münasebetiyle İslam Devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve İran halkına ayrı ayrı tebrik mesajları gönderdi.

Neçirvan İdris Barzani tarafından İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’a gönderilen Kurban Bayramı tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Önümüzdeki Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle, bu kutlu bayramı size en içten dileklerimle tebrik ederim. Yüce Allah’tan, bu mübarek bayramın sizin, kıymetli ailenizin ve dost ve saygıdeğer İran halkının sevinç, mutluluk, huzur ve istikrarla dolu olmasını niyaz ederim.”

Barzani mesajının devamında “IKBY olarak, İran ile olan ilişkilerimize her zaman büyük önem ve özel bir dikkat göstermekteyiz. Bu mübarek vesileyle, ortak çıkarlar temelinde, ikili ilişkilerimizi tüm alanlarda geliştirme ve güçlendirme yönündeki irade ve bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz” ifadeleri yer aldı.