Ayetullah Hamenei'den Hac mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, bu yılki Hac mevsimi dolayısıyla yayımladığı mesajında, “idrakli ve bilinçli bir Hac” ibadetini İslam dünyasının bugünkü sıkıntılarına çare olarak gösterdi.

Gazze’deki insani felakete ve İsrail’in işlediği vahşi suçlara dikkat çeken Ayetullah Hamenei, İslam ülkelerinin en önemli görevinin bu trajediyi durdurmak ve siyonist rejimin baş destekçisi olan ABD’ye baskı uygulamak olduğunu vurguladı.

Devrim Lideri ayrıca Müslüman halklara da bu konuda kendi hükümetlerinden hesap sormaları çağrısında bulundu.

Bu yılki Hac mevsiminin, Gazze’deki ikinci büyük soykırımla aynı zamana denk geldiğini hatırlatan Ayetullah Hamenei şu soruyu gündeme getirerek “Bu insanlık dramına kim karşı koymalı?” öncelikle İslam ülkelerinin liderlerini işaret etti ve halkların da bu liderlerden adım atmalarını talep etme sorumluluğu taşıdığını belirtti.

ABD’yi Gazze’deki suçların kesin ortağı olarak nitelendiren Ayetullah Hamenei, Müslüman ülkelerin siyonist rejime yönelik her türlü yardım ve desteği kesmeleri gerektiğini ifade ederek, bölgedeki Amerika müttefiklerinin de ABD’yi bu destekten vazgeçmeye zorlaması gerektiğini söyledi.

Gazze halkının sergilediği büyük direnişin, Filistin meselesini yeniden İslam dünyasının ve tüm özgür insanların gündemine taşıdığını vurgulayan Devrim Lideri “Bugün Filistin’in adı her zamankinden daha parlak, Siyonist rejime ve destekçilerine karşı halkların nefreti ise hiç olmadığı kadar büyük” açıklamasını yaptı.

Ayetullah Hamenei son olarak, toplumsal etkisi olan kişilere ve sözcülere seslenerek, halkları Filistin konusunda daha bilinçli ve duyarlı hale getirmeye çağırdı.