Arefe Günü: Affın ve arınmanın vakti

Arefe Günü, Müslümanlar için hem bireysel hem de toplumsal anlamda derin etkiler taşıyan kutsal bir zamandır.

Arefe Günü’nün önemi

Zilhicce ayının 9. gününe denk gelen Arefe, Müslümanlar için bir arınma, bağışlanma ve dua günüdür. Hac ibadetinin en önemli rüknü olan Arafat vakfesi bu günde gerçekleşir.

Arefe, Müslümanların günahlarından arınma ve Allah’a yakınlaşma vesilesidir. Hac ibadetinin temel direklerinden biri olan Arafat vakfesi, Arefe günü yapılır. Hacı adayları sabah Arafat’a çıkar, öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılar, ardından güneş batıncaya kadar dua ve zikir ile vakfede bulunurlar. Bu vakfe, haccın geçerli olması için şarttır.

Arefe Günü yapılan ibadetler

Oruç

Hacda olmayan Müslümanlar için Arefe günü oruç tutmak büyük sevap kazandırır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah'tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur.

Ancak Arafat'ta bulunan hacılara oruç tutmak tavsiye edilmez; çünkü oruç, onların güçsüz düşmesine neden olabilir.

Dua ve zikir

Arefe günü bol bol dua edilmesi, istiğfar edilmesi, salavat ve zikirle meşgul olunması tavsiye edilir. Peygamberimiz bu günün duasını şöyle tavsiye etmiştir: "Arefe gününün en faziletli duası: 'Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdu ve hüve alâ kulli şey’in kadîr.’"

(Tirmizî, Dua 112)

Sadaka ve yardımlaşma

Bu günde ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek, kurbanlık hazırlıkları yapmak da sevap kazanma yollarındandır.

Hadislerde Arefe Günü

Arefe günüyle ilgili birçok hadis mevcuttur. Bunlardan bazıları:

“Arefe gününde oruç tutmak, iki senelik günaha kefarettir.” (Müslim)

“Arefe günü şeytan en çok hor ve hakir hale gelir.” (Muvatta)

Bu hadisler, Arefe gününün manevi büyüklüğünü ve fırsat günlerinden biri olduğunu göstermektedir.

Toplumsal ve kültürel yönleri

Arefe günü, aynı zamanda Müslüman toplumlar arasında bayramın hazırlık günüdür. Bayram temizliği yapılır, kabir ziyaretleri gerçekleştirilir, insanlar birbirlerini ziyaret eder, helallik alınır. Toplumun birlik ve beraberlik ruhu bu günde pekişir. Çocuklara bayramlıklar hazırlanır, fakirlere yardım edilir.