Kurban Bayramı’nın ülkeden ülkeye değişen renkli gelenekleri

Kurban Bayramı, Hz. İbrahim’in oğlunu Allah’a kurban etmeye niyet etmesiyle başlayan bir imtihanın hatırasına dayanır. Kur’an-ı Kerim’de, Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban edeceği sırada Allah’ın bir koç gönderdiği ve bu koçun kurban edildiği anlatılır. Müslümanlar da bu olayı anmak için her yıl bir hayvan keserek, etini ailelerine, komşularına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtarak kurban ibadetini yerine getirirler.

Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi, Kurban Bayramı da sabah namazı ile başlar. Aileler ve dostlar bir araya gelir, bayramlaşır, çocuklara harçlık verilir ve çeşitli ikramlar yapılır.

İran

İran’da halk, Zilhicce ayının 10. gününü diğer Müslümanlarla birlikte Kurban Bayramı olarak kutlar. Ülkenin farklı bölgelerinde farklı gelenekler hâkimdir.

Yeni kıyafetler giymek, bayram ziyaretleri yapmak, aile büyüklerini görmek, yeni evlenen gelinlere hediye götürmek ve yakın zamanda kayıp yaşayan aileleri ziyaret etmek, İran’daki yaygın bayram adetlerindendir. Ayrıca bayram için özel tatlılar ve yemekler hazırlanır. Bazı bölgelerde kurbanlık hayvanlar, bir iki gün öncesinden renkli kumaşlarla süslenir.

Türkiye

Bayramın ilk günü sabah namazı kılındıktan sonra kurban kesilir. Genellikle yakın akraba ve dostlar bir araya gelerek ortaklaşa büyükbaş hayvan keserler. Bu vesileyle bayramın ilk günü topluca bayramlaşma gerçekleşir.

Bayram günleri coşkulu geçer; çocuklar aldıkları harçlıklarla eğlenir, büyükler ise dertlerinden uzaklaşıp sevdikleriyle hoş sohbetler eder. Her evde et pişer, misafirler ağırlanır ve insanlar sabaha kadar neşe içinde vakit geçirir.

Türkmenistan

Türkmenistan’da bayram namazından sonra kurban kesilir. Ancak bu ülkede bayram, adeta bir karnaval havasında geçer. Özel konserler ve eğlenceler düzenlenir. Sokaklarda kurulan büyük salıncaklar, bayramın vazgeçilmezlerindendir. Geleneksel kıyafetlerle salıncağa binmenin, kötü düşüncelerden arınmayı sağladığına inanılır.

Cezayir

Cezayir’de Kurban Bayramı gelenekleri hala yaşatılmaktadır. Kurban genellikle bayramın üçüncü günü kesilir. Aynı gün halk, farklı bölgelerde büyük sofralar kurar. Bu sofraların vazgeçilmezi ise “melfuf” adlı geleneksel lahana sarmasıdır.

Kazakistan

Kazakistan’da bayram sabahı kılınan namazın ardından, cami avlularında çeşitli etkinlikler ve geleneksel spor gösterileri düzenlenir. Bu etkinlikler bayram coşkusunu artırır.

Katar

Katar’da Katara ve Aspire Park gibi alanlarda interaktif gösteriler, çeşitli etkinlikler ve aktivitelerle bayram şenlikleri düzenlenir. Bu kutlamalara çok sayıda kişi katılır.

Malezya

Malezya’da Müslümanlar ve Budistler bir arada yaşar. Bu durum, iki inancın kültürel ritüellerinin birbirini etkilemesine neden olur. Kurban Bayramı’nda sokaklar ve kurbanlık hayvanlar çeşitli şekillerde süslenir, hatta boyanarak sergilenir.

Fas

Fas’ta Kurban Bayramı “Büyük Bayram” olarak bilinir. Hazırlıklar günler öncesinden başlar, insanlar yer değiştirir. Ekonomik koşullar da bayramın seyrini etkiler; hükümet memur maaşlarını erken öder ve özel bayram kredileri sunar.

Fas’taki en dikkat çekici geleneklerden biri ise kurbanlık hayvanların boynuzlarının arasına kına yakılmasıdır. Bunun uğur getirdiğine inanılır.