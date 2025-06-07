Kazakistan Dışişleri Bakanı Tahran’da

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bugün Dışişleri Bakanlığı binasında Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu’yu karşıladı.

İki ülkenin üst düzey diplomatları daha sonra görüşmelere başladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Nurtleu'nun İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve İranlı iş ünyasının yöneticileriyle de görüşmesi bekleniyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Görüşmelerin, siyasi diyalogların güçlendirilmesi, ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, yatırım alanında işbirliği ve taraflar arasındaki iş dünyası ilişkilerinin ilerletilmesine katkı sağlaması beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, bu görüşmelerde taşımacılık, lojistik bağlantılar, enerji, tarım ve bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği konularının özellikle ele alınacağını duyurdu.